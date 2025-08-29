وفاة معدة برنامج الإعلامي عاطف كامل بعد 3 أيام من رحيله

كتب-عمرو صالح:

توفيت صباح الجمعة، المعدة عبير الأباصيري، بإحدى مستشفيات بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وأوضح مصدر بماسبيرو لمصراوي، الجمعة، أنه تمت إقامة صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، وتم تشيع الجثمان لمثواه الأخير في مدافن باب النصر بالدراسة، دون تحديد موعد لإقامة العزاء الخاص بها.

و شاركت عبير الأباصيري في إعداد برامج المذيع عاطف كامل، والذي وافته المنية الاثنين الماضي، وتم تشييع جثمانه أمس الخميس.