إعلان

وفاة معدة برنامج الإعلامي عاطف كامل بعد 3 أيام من رحيله

03:25 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المعدة عبير الأباصيري (2)
  • عرض 3 صورة
    المعدة عبير الأباصيري (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

توفيت صباح الجمعة، المعدة عبير الأباصيري، بإحدى مستشفيات بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وأوضح مصدر بماسبيرو لمصراوي، الجمعة، أنه تمت إقامة صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، وتم تشيع الجثمان لمثواه الأخير في مدافن باب النصر بالدراسة، دون تحديد موعد لإقامة العزاء الخاص بها.

و شاركت عبير الأباصيري في إعداد برامج المذيع عاطف كامل، والذي وافته المنية الاثنين الماضي، وتم تشييع جثمانه أمس الخميس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاطف كامل عبير الأباصيري حي الدقي محافظة الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة