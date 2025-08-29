إعلان

التأمين الصحي الشامل يبحث مع "جايكا" سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي

11:19 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
  
  
    جانب من الاجتماع (3)
  
    جانب من الاجتماع (2)
كتب- أحمد جمعة:

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لمتابعة التعاون الفني المقبل بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، ومشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها.

شارك في الاجتماع قيادات الهيئة، وممثلون عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعاون مع "جايكا"، مع التركيز على التوسع في محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، مشددة على أن جميع الجهود تصب في صالح المواطن المصري باعتباره محور الخدمة الصحية وهدفها الأساسي.

وأشادت مي فريد بالدعم المتواصل من الجانب الياباني خلال السنوات الماضية، مثمنةً جهود السيد شينو ماساو، نائب رئيس "جايكا" السابق بمكتب مصر، ورحبت بخلفه السيد ياماموتو أتسوشي في منصبه الجديد.

من جانبه، أعرب ممثلو "جايكا" عن اهتمامهم بالبدء في المرحلة الثانية من التعاون الفني، والتي تمتد لأربع سنوات، مشيرين إلى حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر في هذا المشروع القومي الذي يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية والتغطية الشاملة.

وشهد الاجتماع تهنئة الدكتور محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع التأكيد على مواصلة التعاون المؤسسي لتطوير جودة واعتماد الخدمات الصحية.

وأكد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمنظومة، لرفع كفاءة الخدمات وضمان استدامة التأمين الصحي الشامل، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل القطاع الخاص منظومة التأمين الصحي الشامل مي فريد
