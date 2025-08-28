كتب-عمرو صالح:

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أحداث جسيمة ستحدث في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأحداث القوية ستؤدي لتغيير الخريطة الإقليمية للمنطقة، حيث ستتسع مساحات دول وتقل مساحات دول أخرى.

وقال "عكاشة"، في منشور عبر صفحته الشخصية على منصة إكس،: "المنطقة على أبواب أحداث شديدة القوة، وتغير الخريطة الإقليمية، واتساع مساحات دول وانخفاض مساحات دول أخرى".

وأوضح ان التغيرات التي ستشهدها المنطقة ستكون لصالح مصر وقال "والمستقبل قادم لمصر الكبرى، ولكنه متوقف على شعبها ومجهوده فى تحقيق ذلك بالفهم ومصلحة مصر كلها وليست المصالح الفردية".

اقرأ أيضًا:

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة