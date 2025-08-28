إعلان

لصالح مصر.. توفيق عكاشة: المنطقة ستشهد أحداث شديدة القوة خلال الأيام المقبلة

11:27 م الخميس 28 أغسطس 2025

توفيق عكاشة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن أحداث جسيمة ستحدث في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هذه الأحداث القوية ستؤدي لتغيير الخريطة الإقليمية للمنطقة، حيث ستتسع مساحات دول وتقل مساحات دول أخرى.

وقال "عكاشة"، في منشور عبر صفحته الشخصية على منصة إكس،: "المنطقة على أبواب أحداث شديدة القوة، وتغير الخريطة الإقليمية، واتساع مساحات دول وانخفاض مساحات دول أخرى".

وأوضح ان التغيرات التي ستشهدها المنطقة ستكون لصالح مصر وقال "والمستقبل قادم لمصر الكبرى، ولكنه متوقف على شعبها ومجهوده فى تحقيق ذلك بالفهم ومصلحة مصر كلها وليست المصالح الفردية".

WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.08.39

اقرأ أيضًا:

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة الشرق الأوسط الخريطة الإقليمية مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة
27 يومًا فقط.. كواليس أزمة وكيل صحة الفيوم: هل أشعل خلافًا بين الوزير والمحافظ؟