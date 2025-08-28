إعلان

مسابقة جديدة للتعاقد مع 1460 معلم مساعد في المواد الشرعية بالأزهر الشريف

06:22 م الخميس 28 أغسطس 2025

المهندس حاتم نبيل

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (1460) في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقاً للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 14 إلى 27 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

وأشار المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتلبية احتياجات الأزهر الشريف من الكوادر التعليمية المؤهلة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستمرار دور الأزهر في ترسيخ القيم الوسطية ونشر الفكر المستنير، مؤكداً أن إجراءات المسابقة ستتم إلكترونياً وبمنتهى الشفافية من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

