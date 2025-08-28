كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سارة من الإسكندرية تقول فيه: هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟ وهل يقتصر السجود على التسبيح فقط؟

وزارة الإنتاج الحربي تكشف قدرات راجمة الصواريخ "رعد 200"

أكد المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة عرضت في معرض "إيديكس 2023" راجمة الصواريخ "رعد 200"، والتي تتميز بقدرتها على العمل في مختلف أنواع الأراضي, و قادرة على إطلاق 30 صاروخًا خلال 15 ثانية فقط، مما يمنحها قوة ردع كبيرة

الشعبة: سوق السيارات يشهد حالة توازن ومنافسة قوية الفترة الحالية

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر يشهد حاليًا حالة من التوازن والمنافسة القوية نتيجة لزيادة كميات السيارات المستوردة التي دخلت السوق منذ بداية العام، بالإضافة إلى دخول علامات تجارية جديدة، خاصةً الصينية.

الصحة": أعراض "البرد" قد تكون فيروسات تنفسية مع عودة المدارس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الأعراض الشائعة مثل آلام الجسم والعظام والصداع التي يشعر بها البعض في هذا الوقت من العام، قد لا تكون مجرد نزلة برد عادية، بل قد تكون مؤشرًا على إصابة بفيروس تنفسي.

الإنتاج الحربي": مصر معروفة بجودة الإنتاج العسكري وتصدر أسلحة وذخيرة لأوروبا

صرح المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة بدأت في إنتاج الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة منذ عام 1954