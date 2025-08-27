"الصحة": أعراض "البرد" قد تكون فيروسات تنفسية مع عودة المدارس

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الأعراض الشائعة مثل آلام الجسم والعظام والصداع التي يشعر بها البعض في هذا الوقت من العام، قد لا تكون مجرد نزلة برد عادية، بل قد تكون مؤشرًا على إصابة بفيروس تنفسي.

أوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفترة من أغسطس إلى مارس تشهد عادةً ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية.

وتابع:"ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها التقلبات الجوية وبدء موسم الخريف، بالإضافة إلى عودة المدارس التي تزيد من فرص الاختلاط وانتقال العدوى".

عوامل تزيد من خطر الإصابة

أشار المتحدث إلى أن هناك عوامل أخرى تزيد من إضعاف مناعة الجسم وتجعله أكثر عرضة للعدوى، منها:"التعرض المفرط للمكيفات والمراوح، نقص شرب المياه وعدم الترطيب الكافي، التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة بين النهار والليل".

وشدد عبد الغفار على خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي، مؤكدًا أنها تضعف مناعة الجسم وتزيد من مقاومة البكتيريا للعلاج. ونصح بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، وتجنب التشخيص الذاتي أو العلاجات التقليدية، خاصة في حالات الأعراض الشديدة أو المستمرة.

