الشعبة: سوق السيارات يشهد حالة توازن ومنافسة قوية الفترة الحالية

كتبت -داليا الظنيني:

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر يشهد حاليًا حالة من التوازن والمنافسة القوية نتيجة لزيادة كميات السيارات المستوردة التي دخلت السوق منذ بداية العام، بالإضافة إلى دخول علامات تجارية جديدة، خاصةً الصينية.

وأضاف السبع في تصريحات على قناة المحور أن وصول كميات كبيرة من السيارات دفعة واحدة أدى إلى منافسة حقيقية بين الشركات، مما انعكس بشكل إيجابي على تراجع الأسعار وتوفير تسهيلات في الشراء، مثل فترات تقسيط أطول وأنظمة سداد مرنة.

وأشار إلى أن السيارات الصينية أصبحت أكثر انتشارًا في السوق المصري خلال الشهور الأخيرة، مما ساهم في كسر حدة الأسعار وتحقيق توازن في الخيارات المتاحة للمستهلكين.

وأكد أن الشركات باتت تقدم أسعارًا أقل وعروض تقسيط ميسرة من أجل المنافسة.

وأكد السبع أن عودة المعروض بقوة للسوق أحدثت تأثيرًا مباشرًا على تراجع أسعار بعض الطرازات، وأن السوق يتجه تدريجيًا نحو الاستقرار بعد فترة من اضطرابات التوريد والتسعير.

أما عن سوق السيارات المستعملة، فأوضح السبع أنه لا يخضع لمرجعية سعرية موحدة، حيث تتوقف الأسعار على حالة السيارة، عدد الكيلومترات، ودرجة الصيانة.

وأضاف أن هذا السوق أكثر مرونة ويعتمد على تقييم البائع والمشتري لحالة السيارة، وليس هناك قاعدة ثابتة يمكن الاعتماد عليها.

