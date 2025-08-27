كتبت-داليا الظنيني:

صرح المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة بدأت في إنتاج الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة منذ عام 1954.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز، أنه بفضل جهود توطين التكنولوجيا الحديثة، وصلت الصناعة العسكرية المصرية إلى مستويات جودة عالية، مما أتاح لمصر تصدير الأسلحة والذخيرة لدول أخرى، بما في ذلك دول أوروبية.

وأشار رسمي إلى أن مصر أصبحت من الدول المعروفة عالميًا بجودة وكفاءة إنتاجها العسكري، مما ساهم في وضعها على خريطة مصدري السلاح عالميًا، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر تحقق عائدات جيدة من العملات الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

كما أوضح أن مصر تعمل على تطوير الصناعات العسكرية باستمرار، حيث أصبحت تنتج محليًا منتجات كانت تستوردها في السابق، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، على الرغم من أن الاستيراد قد يظل ضروريًا لبعض الاحتياجات.

