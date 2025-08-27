تأكيدًا لمصراوي.. حركة تنقلات جديدة لنواب ومسؤولي حي الهرم - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، القرارين رقمي 1332 و1333 لسنة 2025 بشأن حركة تنقلات وتكليفات بين نواب ومسؤولي حي الهرم، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حسبما نشرت "القاهرة 24".

وشملت القرارات تكليف عدد من النواب الجدد، على رأسهم:

سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائبًا لرئيس حي الهرم بدلاً من نائب قطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي.

شوقي محمد شوقي عبد الرحمن نائبًا لرئيس حي الهرم بدلاً من نائب قطاع كفر طهرمس.

أكرم حسن أحمد محمد نائبًا لرئيس حي الهرم بدلاً من نائب حي الطالبية.

الششتاوي محمد الششتاوي نائبًا لرئيس حي الهرم بدلاً من نائب حي جنوب الجيزة.

تامر محمود عبد الفتاح حجازي نائبًا لرئيس حي الهرم.

معتز مسعود عبد العزيز نائبًا لرئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام.

خالد نصر شحاتة سيف نائبًا لرئيس حي الهرم لقطاع تطوير نزلة السمان.

محمود إسماعيل محمد للإشراف على الإدارة الهندسية والتصالح والتقنين والمركز التكنولوجي.

همت مصطفى محمد خليل نائبًا للنظافة بالقطاع الشمالي.

محمد عبد العظيم عبد الحكم نائبًا للنظافة الجنوبي.

كما شملت الحركة إنهاء تكليف وتوزيع عدد من الموظفين للعمل في جهات أخرى، بينهم:

محمد جمال حسان للعمل بحي المنيرة الغربية.

مصطفى محمود عبد المنعم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

إيمان حسن عبد بحي إمبابة.

عبد المنعم محمود محمد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين.

سامح سلامة حجاج بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة.

علي طه محمد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر.

يأتي ذلك، تأكيدًا لما نشره "مصراوي"، في وقت سابق، بنقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء.

تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم

خاص.. مصدر: تقسيم حي الهرم إلى جزأين للسيطرة على مخالفات البناء

اقرأ أيضًا:

"رحلة شاقة وراء علبة دواء".. هل عادت أزمة النواقص مجددًا؟

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية

حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية

توجيه من محافظ الجيزة بشأن بائع الدهانات بإمبابة.. تفاصيل