مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري وتعظيم مواردها، بما يضمن تحسين المرافق العامة ورفع كفاءتها، والنهوض بقطاع النقل النهري ليكون أحد الركائز الأساسية لشبكة النقل في مصر.

وأكد مجلس الوزراء أن التعديلات تستهدف تعزيز دور الهيئة في تنظيم وتشغيل المجرى الملاحي النهري، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمقدرات الدولة، ويدعم توجهات الحكومة نحو تنمية قطاع النقل متعدد الوسائط.

