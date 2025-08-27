كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة برصد عقار مخالف بحي الهرم بمحافظة الجيزة، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للأدوار المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أكدت " عوض" على أن الدولة ستتصدى بكل حسم لظاهرة البناء المخالف، مع الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أن أهم التوجيهات جاءت كالتالي:

- متابعة يومية من المحافظات لأية محاولات للبناء بدون ترخيص.

- تنسيق كامل مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية وغرف العمليات للتعامل الفوري.

- متابعة غرفة المتابعة الرئيسية على مدار الساعة للشكاوى الواردة من المواطنين.

- تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الميداني ورصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.

- تعاون الأجهزة التنفيذية مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية للتصدي لأي تجاوزات.

اقرأ أيضاً:

قرار مهم من " التعليم" بشأن معلمي الحصة للعام الدراسي الجديد (مستند)

فتح باب التقديم بدبلوم "أنشطة التعليم الشامل توكاتسو" كلية بنات عين شمس.. رابط التسجيل

وزير التعليم: تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية اختيارياً من العام المقبل