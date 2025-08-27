القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب وأبو سمبل) على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 34 23

دمنهور 34 23

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 33 23

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

كاترين 32 16

الطور 36 25

طابا 34 24

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 22

رأس غارب 37 28

الغردقة 36 28

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 30

حلايب 36 28

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 40 30