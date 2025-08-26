كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن المشهد السياسي في مصر يشهد تحركات انتخابية أشبه بالمنافسات الكروية بين الأندية الكبرى، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تستعد بقوة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط توقعات بفتح باب الترشح في منتصف سبتمبر، واحتمالات بضم أحزاب جديدة إلى التحالف القائم.

وأضاف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن حزب مستقبل وطن في الانتخابات يشبه النادي الأهلي، بينما حزب حماة الوطن يمثل الزمالك، أما الجبهة الوطنية داخل "بتقله"، ويضم شخصيات كبيرة جدًّا ولكن ليست الأهلي أو الزمالك، وبالتالي فهي بمثابة "بيراميدز"، وحزب الوفد يشبه النادي الإسماعيلي.

وتابع الجلاد، خلال برنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي: "أنا باقول التشبيه الأخير؛ لأنني أتمنى أن يعود الإسماعيلي كما كان برازيل مصر، والوفد كذلك يعود إلى الوفد؛ لأن أنا مصري وهذا إثراء للحركة السياسية الوطنية بعودة الوفد إلى قوته، والإسماعيلي (برازيل مصر) إلى المنافسة على البطولات".

وأوضح رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": "أعتقد أن باب الترشح للبرلمان سيُفتح في منتصف سبتمبر المقبل".

وأجاب الجلاد عن سؤال بشأن ما إذا كان حزب مستقبل وطن سيخوض الانتخابات المقبلة بنفس التحركات، قائلًا: "سيعمل بنفس نظام انتخابات مجلس الشيوخ مع توسع أكبر؛ لأن مجلس النواب يضم 596 عضوًا، وعدد المعيّنين فيه أقل بكثير، لا يتجاوز 28 عضوًا، وسيعمل الحزب بنفس الطريقة، وحسب معلوماتي ستتولى لجنة برئاسة أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، فلترة الترشيحات؛ خصوصًا أن هناك مئات بل أكثر من 2000 شخص يرغبون في الترشح ضمن القائمة باعتبارها مضمونة، وحتى الآن لا نعلم ما إذا كانت المعارضة ستشارك بقائمة أم لا".

واستطرد الجلاد: "سيتم استبعاد ما بين 60 و70% من الأسماء، وحول ما إذا كانت فكرة القائمة الوطنية التي تضم 12 حزبًا بالإضافة إلى التنسيقية ستستمر بنفس النهج؛ فإن الحوار الدائر حاليًّا داخل التحالف يشير إلى إمكانية ضم أحزاب جديدة إلى القائمة التي ستدخل مجلس النواب؛ لأن هناك أحزابًا انقسمت (وزعلت)، وأحزابًا تضغط بقوة وتقول: احتوونا معكم في التحالف، وهذا واقع سياسي، وبالتالي أعتقد أن هناك إمكانية لدخول من حزبَين إلى ثلاثة أحزاب، ليصبح العدد 14 أو 15 حزبًا، وذلك في إطار التوازنات السياسية داخل المجلس باعتباره الأهم".