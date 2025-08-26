إعلان

"الوطنية للإعلام": تكليف مُقرر جديد للجنة الدراما بالإذاعة

03:04 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تكليف مقرر جديد للجنة الدراما بالإذاعة؛ مؤكدًا أنه لم يتم وقوع الاختيار على شخصية معينة حتى الآن.

وتدرس الهيئة، حسب البيان، إعلان تشكيل اللجنة الجديدة الشهر المقبل، وستضم نخبة من الخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية البارزة.

وكان الدكتور محمد لطفي، رئيس الإذاعة المصرية بالهيئة الوطنية للإعلام، قرر إحالة مقرر لجنة الدراما بالإذاعة إلى التحقيق.

وكان المسلماني أعلن سابقًا عودة برنامج التوك شو المسائي الرئيسي إلى التليفزيون المصري؛ حيث سيتم بث البرنامج يوميًّا في الموعد نفسه الذي سبق فيه عرض برنامج (البيت بيتك) ثم برنامج (مصر النهارده).

الهيئة الوطنية للإعلام مُقرر جديد الدراما بالإذاعة
