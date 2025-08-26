كتب- محمد نصار:

أقرت وزارة النقل منحة المولد النبوي الشريف للعاملين بالسكة الحديد بقيمة تصل لـ1000 جنيه، كما أقرت هيئة النقل العام في القاهرة صرف منحة المولد للعاملين بقيمة 400 جنيه.

صرفت وزارة النقل، منحة المولد النبوي الشريف بالتزامن مع مرتب شهر أغسطس الجاري، للعاملين بالسكة الحديد.

وكان "مصراوي" حصل في وقت سابق على نسخة من الخطاب الصادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يتضمن الضوابط المنظمة لصرف المكافأة التشجيعية المعروفة بـ"منحة المولد"، والمقدرة بقيمة 1000 جنيه للعاملين.

وبحسب ما ورد في الخطاب، فقد صدرت موافقة الفريق كامل الوزير على صرف مكافأة تشجيعية قدرها 1000 جنيه للعاملين الدائمين بالهيئة، فيما تقرر صرف مبلغ 800 جنيه للعاملين المؤقتين بنظام الـ55 يوم، وكذلك للمستفيدين من القرارات المرضية، وذلك وفقًا لنفس الضوابط والأحكام المقررة للعاملين بالهيئة والشركات التابعة لها.

كما أشار الخطاب إلى أن عملية الصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئة ستكون خصمًا على اعتمادات «مجموعة 2 الأجور» تحت بند «نوع الحوافز والمكافآت»، في حين يتم الصرف للعاملين بالشركات التابعة من خلال موازنات تلك الشركات، وذلك في حال سماح الاعتمادات المالية المتاحة لديها بإتمام عملية الصرف.

منحة المولد للعاملين بهيئة النقل العام في القاهرة

قررت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، صرف منحة المولد النبوي الشريف يوم الخميس المقبل الموافق 28 أغسطس 2025.

وقد تقرر، وفق خطاب حصل مصراوي عليه، صرف 400 جنيه مكافأة تشجيعًا لجميع العاملين الموجودين فعليًا بالخدمة في 31-7-2025 بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يتم الصرف طبقًا للضوابط التالية:

- تُصرف المكافأة بالكامل وقدرها (400 جنيه) لجميع العاملين المتواجدين فعليًا بالخدمة وذلك في 31-7-2025.

- لا تُصرف المكافأة للعاملين الموقوفين عن العمل في 31-7-2025 ولحين تحديد موقفهم.

- لا تُصرف المكافأة للعاملين الحاصلين على إجازة بدون أجر أو رعاية طفل في 31-7-2025.

- لا تُصرف المكافأة للعاملين المنتدبين والمكلفين خارج فروع وورش وإدارات الهيئة (ما عدا المكلفين بالقوات المسلحة) في 31-7-2025.

- تُصرف المكافأة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 28-8-2025، مع مراعاة خصم 10 قيمة التأمينات الاجتماعية.

