كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بشركات السياحة عن قائمة تضم مجموعة من أفضل أماكن الإقامة في العاصمة القاهرة، تشمل فنادق وشقق ومنتجعات متنوعة تناسب الزوار الباحثين عن الراحة والخدمات المتكاملة.

وأوضح، أن أفضل أماكن الإقامة في العاصمة القاهرة، كما يلي:

Sky City: يقع بالقرب من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وسيتي ستارز، يوفر وحدات مكيفة مع مطبخ متكامل وتراس، ويبعد 10 كم عن المطار، وسعر الليلة لشخصين 240,075 جنيه.

شقة سوبر لوكس: تقع على بعد 7.2 كم من برج القاهرة، تحتوي على وحدات مكيفة مع شرفات ومطبخ مجهز، تبعد عن مطار القاهرة 24 كم، وسعر الليلة لشخصين 543,200 جنيه.

القاهرة المهندسين شارع لبنان: شقة مكونة من غرفة نوم وغرفة معيشة، مزودة بتراس وخدمة واي فاي ومواقف سيارات مجانية، تقع على بعد 6.2 كم من برج القاهرة و21 كم عن المطار، وسعر الليلة لشخصين 336,105 جنيه.