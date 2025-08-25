وزير التموين يتابع موقف إنتاج وآليات توريد الأرز

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة خطط العمل ومؤشرات الإنتاج والتوريد خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، موقف الإنتاج وآليات توريد الأرز، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج بما يضمن استقرار السوق وتوفير الأرز بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين.

كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والشركات التابعة لتحقيق انسيابية حركة السلع وتوافر المخزون الاستراتيجي.

وأشار "فاروق"، إلى الدور المحوري لشركات المضارب في المنظومة التموينية باعتبار الأرز سلعة استراتيجية تمس حياة كل أسرة مصرية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تعمل على إنتاج أرز مطابق للمواصفات القياسية وطرحه بكميات كافية عبر منافذ البيع المختلفة التابعة للشركة القابضة والمبادرات المجتمعية مثل "أسواق اليوم الواحد"، بما يحقق التوازن في السوق ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير، استمرار الوزارة في خططها لضبط المنظومة ومتابعة الأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح المواطنين واستقرار السوق.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة: اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي.

كما حضر من جانب الشركة القابضة وشركات المضارب: عادل الخطيب، اللواء طارق رحال، المهندس محمد معوض، المحاسب محمود فؤاد أبو بطه، اللواء خالد سعد غانم، المهندس أحمدي معيش، المحاسب هاني المنياوي، المهندس محمد الغريبي، والمهندس هاني فتحي عبد العاطي.

