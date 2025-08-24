وكيل وزارة الأوقاف: المولد النبوي فرصة للاقتداء بأخلاق وتعاليم النبي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يهدف إلى استذكار النعمة العظيمة التي منّ الله بها على البشرية ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الجندي، خلال برنامج "مع الناس" على قناة "الناس"، إن هذا الاحتفال يعبر عن شكر الله على نعمة وجود النبي الذي أضاء الزمان بنوره وهداه.

وأضاف الجندي أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يمثل نقطة تحول تاريخية، حيث ارتبطت به أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام.

وأشار إلى أن هذا اليوم ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تذكير بسنة النبي، وتزكية النفوس، وتعليم الكتاب والحكمة، وهي النعم التي أثرت حياة البشرية.

وأكد وكيل الوزارة أن الاحتفال بالمولد النبوي يحمل في طياته استحضار البركة التي جاءت مع قدوم النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن هذا اليوم يرتبط بأحداث عظيمة مثل البعثة والهجرة والمعراج، والتي تُعد فروعًا لمصدر واحد هو مولد النبي، مما يجعله يومًا متميزًا في تاريخ الإسلام.

وأشار الجندي إلى أن هذا الاحتفال يدعو المسلمين للتأمل في السيرة النبوية والتزود منها بالدروس والقيم.

وأكد أن ذكرى المولد النبوي ليست مجرد مناسبة عابرة، بل هي فرصة لتعزيز الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاقتداء بأخلاقه وتعاليمه التي أعطت الحياة معنى وقيمة.