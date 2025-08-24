إعلان

التعليم: تسليم الكتب لجميع الطلاب دون قيد أو شرط ( مستند)

04:12 م الأحد 24 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا موجهاً إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن ضوابط تسليم الكتب الدراسية للعام الجديد، في إطار حرص الوزارة على دعم العملية التعليمية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأكدت الوزارة في خطابها أنه سيتم اتباع نفس الإجراءات المطبقة في المدارس الرسمية الحكومية عند تسليم الكتب الدراسية، ليشمل ذلك المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، مشددة على أن تسليم الكتب للطلاب سيتم دون أي قيد أو شرط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تحصيل المصروفات الدراسية سيتم وفقًا للنشرة السنوية الصادرة من الوزارة بهذا الشأن، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار التسهيل على أولياء الأمور وضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

