كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت مديرية العمل بالمحافظة مبادرة "سلامتك تهمنا"، وذلك بحضور ممثلين عن أكثر من 200 منشأة سياحية، تحت رعاية محمد جبران، وزير العمل، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،.

وأكد الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن المبادرة تأتي في إطار خطة وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بهدف الحفاظ على صحة العاملين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأوضح أن اللقاء ركّز على أدوات الوقاية وكيفية مواجهة المخاطر المختلفة، إلى جانب التوعية بالمبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية.

وتم تسليم 35 عقد عمل لشباب وفتيات من هذه الفئة، بما يضمن لهم فرص عمل مستقرة ويعزز مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية، في إطار دعم خطط دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما جرى خلال الفعاليات تسليم 10 شهادات تدريبية لخريجي الدورات المجانية التي نظمتها المديرية في مجال الخياطة والتطريز، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.