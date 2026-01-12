النائبة سحر عثمان تعلن ترشحها لوكالة مجلس النواب الجديد 2026

أعلنت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب عن النظام الفردي، ترشحها لمنصب وكيلة مجلس النواب الجديد 2026، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمجلس، مؤكدة أن هدفها تعزيز فعالية البرلمان وخدمة المواطن المصري.

وقالت النائبة سحر عثمان في كلمتها: "أقف أمامكم لا لطلب الثقة من أجل منصب، بل لأداء دور يعزز من فعالية هذا المجلس، ومن هذا المنطلق أضع أمامكم ثلاث التزامات رئيسية" منها :

أولًا: تقوية كلمات الاتصال داخل المجلس لضمان تواصل فعال بين النواب.

ثانيًا: تفعيل الدور الرقابي للمجلس لضمان متابعة حقيقية وشفافة.

ثالثًا: أن يكون منصب وكيل المجلس مساعدًا للنواب وليس سلطة عليهم، بحيث تكون مصلحة المواطن هي الهدف الأول والأخير.

وأضافت عثمان أنها تتطلع لأن تكون سندًا حقيقيًا لكل نائب في إطار من الاحترام المتبادل، وأن يسهم منصب الوكالة في تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العمل العام، وتحقيق برلمان فاعل يخدم المواطنين بكفاءة.

