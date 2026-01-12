إعلان

هشام بدوي يفوز رسميًا برئاسة مجلس النواب لمدة 5 سنوات

كتب : محمد أبو بكر

04:22 م 12/01/2026 تعديل في 04:53 م
كتب- محمد أبو بكر:

فاز المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، اليوم الإثنين، بمنصب رئيس مجلس النواب رسميًا، لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد حصوله على 521 صوتًا.
وأعلنت النائبة عبلة الهواري، رئيس الجلسة الافتتاحية، أن 570 نائبا أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد
وحصل المستشار هشام بدوي على 521 صوتا، وبذلك أصبح رئيسا لمجلس النواب، فيما حصل سامي الإمام على 49 صوتا.
ويتمتع رئيس مجلس النواب المنتخب بسيرة قضائية حافلة، حيث بدأ مسيرته المهنية عقب التحاقه بالنيابة العامة، وعمل في نيابة أمن الدولة العليا، وتدرج في المناصب القضائية المختلفة حتى شغل منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، وهو المنصب الذي تولى خلاله ملفات بالغة الأهمية تتعلق بحماية الأمن القومي.

كما شغل المستشار هشام بدوي عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بموجب القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 2015، ثم رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عمله مساعدًا لوزير العدل لإدارة مكافحة الفساد، ورئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

