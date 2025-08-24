كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي استمراراً للقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين والاطمئنان على جاهزيتهم القتالية.

وألقى اللواء أح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيداً بما يقدمه حماة الاتجاه الاستراتيجي الغربي من جهود وتضحيات لتنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكداً على أن الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي والفهم الصحيح للمقاتلين ارتباطاً بما يدور حولهم من أحداث، موصياً المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والانضباط الذاتي تأكيداً على أن رجال القوات المسلحة هم رمز العزة والكرامة والنموذج الذي يحتذى به في البذل والعطاء من أجل الوطن، كما شاركهم تناول وجبة الغداء معبراً عن تقديره لما اتسم به المقاتلون من اعتزاز وفخر تجاه ما يقدمونه للوطن حتى ينعم بالأمن والاستقرار.