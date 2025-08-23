كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي تامر أمين، أن وزارة الداخلية أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع وكر إجرامي يُعرف بـ"الثقب الأسود" أسفل كوبري الجيزة، والذي كان مركزًا لعمليات تسول منظمة.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار إن هذا الموقع المخفي، الواقع بين شارعين، كان يُدار كمافيا إجرامية تستغل الأطفال والشباب في أنشطة غير قانونية.

وأضاف أمين أن الداخلية، بعد مراقبة دقيقة واستخدام كاميرات المراقبة وتلقي بلاغات، نفذت مداهمة ناجحة أسفرت عن القبض على عدد من الأفراد، من بينهم أشخاص لهم سوابق جنائية.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن ممارسات وحشية تشمل تعذيب الأطفال وإجبارهم على التسول، في مشهد يذكر بأفلام مثل "المتسول" التي صورت أوكارًا مشابهة.

وأكد الإعلامي أن هذه العصابات تعتمد على استغلال الأطفال المختطفين أو اللقطاء، وتُخضعهم لظروف قاسية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتابع قائلاً إن دعم المتسولين في الشوارع يُسهم في تمكين هذه الشبكات الإجرامية، داعيًا المواطنين إلى توجيه صدقاتهم عبر الجمعيات الخيرية والمستشفيات.

وأشار أمين إلى أن السلطات أغلقت الوكر واتخذت إجراءات لمنع إعادة استخدامه، مؤكدًا أن هناك احتمالية لوجود أوكارًا أخرى مشابهة.