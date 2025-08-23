رمضان عبدالمعز يكشف فضل سورة الكهف.. ولماذا سميت بهذا الاسم

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تمنح المؤمن نورًا يضيء حياته بين الجمعتين، وفقًا لوصية النبي الكريم.

وقال عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc إن هذه السورة المكية، التي نزلت قبل الهجرة، سُميت باسم أصحاب الكهف لما تحمله من دروس عميقة عن الإيمان والصبر في مواجهة التحديات.

وأضاف عبد المعز أن الكهف، وهو مغارة ضيقة في الجبل، كان ملاذًا آمنًا للفتية الذين فروا من مدينة مليئة بالرفاهية لكنهم اختاروا فيها رحمة

الله وطمأنينة القلب.

وأشار إلى أن هؤلاء الفتية فضلوا الإيمان والسلام الداخلي على حياة الترف التي كانت مشوبة بالظلم والباطل، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس قيمة الطمأنينة النفسية التي يحتاجها الإنسان أكثر من الماديات.

وأكد أن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، كما ورد في قوله تعالى: "إن الشرك لظلم عظيم"، مشددًا على أن الإيمان الحقيقي هو الذي يمنح الإنسان راحة البال.

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز، أن من ينعم الله عليه بصلاح البال يجد السكينة حتى في أبسط الظروف، مستشهدًا بآية من سورة محمد التي تؤكد أن الإيمان والعمل الصالح يكفران السيئات ويصلحان حال الإنسان.

وأشار عبد المعز إلى أن النقص الحقيقي في حياة الناس اليوم ليس في الممتلكات المادية، بل في فقدان الطمأنينة النفسية التي لا تُعوض بالقصور أو الرفاهية.

وأكد أن قراءة سورة الكهف بانتظام تزرع في النفوس نورًا يهدي إلى طريق الاستقامة والسكينة، داعيًا المسلمين إلى الالتزام بهذه السنة النبوية لما لها من أثر عظيم في حياتهم.