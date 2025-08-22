كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرافق العامة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، والتي تشمل شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع رفع كفاءة الآبار الارتوازية، وإعداد مستندات الطرح لإنشاء 6 آبار جديدة توفر نحو 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا كحل عاجل، لحين الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أبو رواش، التي من المنتظر أن تضخ من 150 إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات المحافظة.

وأكد المحافظ أن تطوير المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تحديث البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية متطورة تدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة.

كما ناقش اللقاء آليات استكمال شبكة تغذية المياه، ومتابعة الأعمال الكهروميكانيكية ومشروع إنشاء محطة تنقية وتحلية مياه الآبار بأبو رواش. وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ ثلاثة مشروعات مهمة تشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد ومحطة لمعالجة الصرف الصناعي، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة والخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين بالمنطقة.

وفيما يخص الطرق، بحث المحافظ مشروع رفع كفاءة الشبكة الداخلية والرئيسية بالمنطقة الصناعية، حيث تم تحديد مجموعة من الطرق ذات الأولوية تمهيدًا لدراسة رفع كفاءتها سواء بالرصف بالطبقة الأسفلتية أو تركيب بلاط الإنترلوك، وفقًا للاشتراطات الفنية والمساحات المعتمدة.

وشدد المهندس عادل النجار على أن المنطقة الصناعية بأبو رواش تمثل قيمة استثمارية واقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن حزمة الإجراءات العاجلة التي يتم تنفيذها ستسهم في تحسين المرافق والخدمات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين بما يعزز فرص العمل ويدعم الاقتصاد المحلي.

حضر اللقاء: هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ومسؤولو المنطقة الصناعية والإسكان والمرافق والأملاك والإنارة والطرق.

