كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس.

وقال "الجلاد" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حين تتصافح القاهرة والرياض، تشعر الأمة كلها بالطمأنينة، فالعلاقة بين مصر والسعودية أكبر من أن تُقاس بميزان الخلافات السياسية، لأنها علاقة ضاربة في الجذور، صنعتها الجغرافيا ووثّقها التاريخ، وحفظتها المواقف المشتركة في أصعب اللحظات".

وأضاف: "قد تعلو بين الحين والآخر أصوات تباين، لكن الجذور أعمق من أن تهزها العواصف".

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة الحبيبة اليوم ولقاؤه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاءت لتعيد التذكير بهذه الحقيقة. فالمنطقة من حولنا تمر بامتحان عسير، ولا مجال فيه لترف الخلاف أو الحسابات الضيقة.

وتابع: "وحين قال الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل: لن ترونا إلا معًا.. لم تكن مجرد عبارة دبلوماسية، بل صدق خرج من قلب قائد يعرف قيمة الشراكة ويؤمن بعمق الروابط بين مصر والسعودية، والتاريخ يؤكد أن المملكة لم تتأخر يومًا عن دعم مصر في أشد اللحظات، إيمانًا بأن قوة القاهرة قوة للرياض".

وأضاف: "اللحظة تتطلب أن نسمع لصوت الحكمة، وأن ندرك أن استقرار الإقليم يبدأ من استقرار القاهرة والرياض معًا".

واستطرد: "في السياسة، يمكن للاختلاف في وجهات النظر أن يكون مساحة حوار، لا شرارة خصام. ويمكن للجسور أن تُصان وأن يظل الخيط موصولًا مهما اشتدت الضغوط".

واختتم: "هذا ما أؤمن به وأقوله دائماً.. لكن المتربصين لا يصدقون..!".