بث مباشر.. بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

افتتح مجلس النواب الجديد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، صباح الاثنين، وذلك طبقًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد.

وتنقل قناة اسكسترا نيوز بث مباشر لوقائع الجلسة.

ومن المقرر أن تتولى النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية، حيث تبلغ من العمر 79 عامًا، وذلك وفقًا لما تقضي به اللائحة الدستورية، لحين انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد وهيئة المكتب.

ويعاون الهواري في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي، 25 عامًا، والنائبة سجى هندي، 25 عامًا، لتقود ثلاث نائبات منصة الجلسة الافتتاحية في مشهد برلماني يعكس تصاعد الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية.

وتشهد الجلسة أداء 596 نائبًا اليمين الدستورية، ثم تلاوة قرارات رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بتشكيل المجلس، يعقبها بدء إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين لإدارة المجلس خلال مدة الفصل التشريعي الثالث.