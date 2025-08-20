اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب بمشاركة دور النشر المصرية

كتب- محمد شاكر:

تُفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، فعاليات معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة واسعة من دور النشر المصرية وقطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب حضور قيادات ثقافية وعدد من الأدباء والمفكرين.

ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم حركة النشر ونشر المعرفة في مختلف المحافظات، بما يعزز العدالة الثقافية ويجعل الكتاب في متناول جميع فئات المجتمع. وكانت الدورتان السابقتان قد حققتا نجاحًا كبيرًا، حيث استقطبتا آلاف الزوار من أبناء السويس ومحافظات القناة، الأمر الذي شجع على توسيع المشاركة في الدورة الحالية.

ويضم المعرض أحدث إصدارات دور النشر المصرية في المجالات الأدبية والفكرية والعلمية والفنية، إضافة إلى إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، ومنها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، دار الكتب والوثائق القومية، ومكتبة مصر العامة.

كما يتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا على مدار أيامه، يشمل ندوات فكرية ولقاءات مع كبار الأدباء والمفكرين، وأمسيات شعرية وعروضًا موسيقية وفنية تقدمها فرق وزارة الثقافة، إلى جانب ورش للأطفال والناشئة لتنمية وعيهم وتشجيعهم على القراءة.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للكتاب أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز الحراك الثقافي بمحافظة السويس، ونافذة للاطلاع على أحدث الإصدارات التي تعكس ثراء المشهد الإبداعي والفكري في مصر، فضلًا عن كونه منصة للتواصل المباشر بين الكُتّاب والقراء.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أبناء السويس ومحافظات القناة، خاصة في ظل ما يقدمه من إصدارات بأسعار مناسبة، إلى جانب الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة، ليصبح حدثًا سنويًا منتظرًا يثري الحياة الثقافية في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT

أخبار الطقس.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات

قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير