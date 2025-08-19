كتب ـ محمد أبو بكر:

بدأت أجهزة محافظة الجيزة أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بمنطقة اللبيني بحي الهرم.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وضمن جولاته الميدانية لمتابعة أعمال إزالة العقارات المخالفة.



شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل كامل وليس صوريًا، بحيث تشمل جميع العناصر الخرسانية من أعمدة وكمرات وبلاطات، بما يضمن عدم تمكين المخالفين من إعادة ترميم المباني مجددًا.



وفي هذا الإطار، دفع حي الهرم بأربع معدات حفار (جاك هامر) أعلى العقارات المخالفة، لتنفيذ الإزالة الكاملة للمباني غير المرخصة، في خطوة رادعة للمخالفين.



كما وجّه المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة إنجاز الأعمال، مشددًا في الوقت نفسه على رئيس جهاز التفتيش بمتابعة التنفيذ بشكل دوري، مع رفع تقارير يومية تتضمن نسب إنجاز الإزالات على أرض الواقع دون أي تهاون.



وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة ماضية بكل قوة في مواجهة مخالفات البناء، ولن تتهاون في إزالة أي عقار مخالف، موضحًا أن تلك الإجراءات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، وتطبيق القانون، وحماية أرواح المواطنين.













