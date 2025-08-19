وزير الأوقاف يهنئ ماجد إسماعيل بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لوكالة الفضاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الدكتور مهندس ماجد إسماعيل؛ بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينه رئيسًا تنفيذيًّا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥؛ مؤكدًا أن الدكتور ماجد إسماعيل من الكفاءات الوطنية الرفيعة ذات الرؤية العلميّة المستشرفة للمستقبل.

وقال وزير الأوقاف في بيان له، اليوم، إن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بتعزيز مكانة مصر العلمية والتكنولوجية، خاصَّة في ظل ما يمثله قطاع الفضاء من أهمية استراتيجية، في دعم التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالميّة.

ودعا وزير الأوقاف، للدكتور ماجد إسماعيل بالتوفيق والسداد في قيادة الوكالة التي تُعقد عليها آمال عظام في تحقيق إنجازات مميزة تليق بمكانة مصر وريادتها.

