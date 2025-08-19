كتب- محمد نصار:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات الدراسات بشأن إعداد المخطط الاستراتيجي للمنطقة الممتدة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة سقارة، بما تضمه من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، لتطويرها والارتقاء السياحي والعمراني بها بما يؤهلها لتحتل مكانة متفردة عالميًا على خريطة السياحة الدولية، وذلك بمشاركة بيت الخبرة الدولي WATG وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة والجهات المعنية.

وزير السياحة: المخطط يستهدف وجهة سياحية وثقافية عالمية

أكد الوزير شريف فتحي أن المخطط الاستراتيجي الجاري إعداده يستهدف تحويل المنطقة إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية على مستوى العالم، ضمن رؤية متكاملة توازن بين متطلبات التنمية السياحية والحفاظ على التراث الحضاري والإنساني الفريد. وشدد على الالتزام الكامل بتعليمات منظمة اليونسكو، باعتبار المنطقة مسجلة على قائمة التراث العالمي، مع تطبيق معايير دقيقة في التخطيط والتنفيذ لضمان بنية تحتية وخدمات متطورة توفر تجربة سياحية متكاملة وتمنع أي تشويه بصري أو معماري.

وأضاف أن الخطط التنموية تراعي معدل الحركة السياحية المتوقعة وتنوع الشرائح الزائرة، مع دراسة دقيقة لعدد الليالي السياحية لتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة وتنوع أماكن الإقامة من فنادق تقليدية وشقق فندقية ووحدات فاخرة، إلى جانب تعزيز أدوات الجذب السياحي وتوفير خدمات متكاملة، مع إشراك المجتمع المحلي لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وزير الإسكان: المشروع يحظى بمتابعة القيادة السياسية

من جانبه، أكد الوزير شريف الشربيني الأهمية الكبيرة للمشروع والمتابعة الدورية من القيادة السياسية لكافة تفاصيله، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن مستهدفات الدولة لتطوير المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين مع استغلالها الأمثل بأنشطة خدمية وترفيهية متكاملة. وشدد على ضرورة أن تتضمن الدراسة جميع التفاصيل والمعايير الفنية، مع خطة زمنية واضحة.

وأوضح أن المشروع يهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في صياغة الرؤية التنموية، عبر ورش عمل ناقشت المواءمة الفنية للمخطط مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن التوازن بين الحفاظ والتنمية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج السياحي ودمجه مع أنماط السياحة المتنوعة. كما جرى استعراض الفرص الاستثمارية المقترحة في مجالات الضيافة والترفيه والثقافة، بمشاركة مستثمرين ومطورين وشركات ضيافة، إلى جانب نماذج شراكة مبتكرة لدعم تنفيذ المخطط.

بيت الخبرة WATG يعرض توقعات النمو والفرص الاستثمارية

من جانبه، أكد محافظ الجيزة التعاون الكامل مع جميع الجهات لتوفير الراحة لزوار المنطقة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بهذه الوجهة السياحية العالمية. كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، الجهود المبذولة بشأن مشروع التطوير والارتقاء السياحي بالمنطقة، مشيرًا إلى نتائج جلسات وورش العمل مع بيت الخبرة WATG لبحث تكامل السياحة التراثية مع أنماط سياحية أخرى.

كما قدّم ممثلو بيت الخبرة الدولي عرضًا تضمن توقعات النمو السياحي بالمنطقة، والفرص الاستثمارية المستهدفة في مجالات الضيافة والتجزئة والترفيه والتجارب الثقافية، مؤكدين أن هذه الرؤية ستسهم في تحقيق طفرة بالمنتج السياحي بما يتناسب مع مكانة المنطقة التاريخية والحضارية.