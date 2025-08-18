اعلان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنها ستقوم بعرض ونشر الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه لعدد من الممتلكات الخاصة بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القاهرة، خلال الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر 2025.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار المنفعة العامة رقم 4505 لسنة 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 50 (ج) مكرر بتاريخ 18-12-2022 والذي يقضي باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري ابتداءً من كورنيش النيل حتى الأوتوستراد والذي يتضمن حوض خارج الزمام بدون أحواض ناحية أثر النبي - مصر القديمة - محافظة القاهرة كمرحلة ثانية من المشروع الذي يأخذ رقم 444 طرق، من أعمال المنفعة العامة، وطبقًا للمادة السابعة وتعديلاتها من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته بالقانون 24 لسنة 2018، و187 لسنة 2020.

ومن المقرر الإعلان عن الكشوف والخائط، في:

- الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة، الدقي، الجيزة.

- مديرية المساحة بالقاهرة 3 شارع تفتيش الري، المظلات، القاهرة، المبنى الملحق لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

- حي مصر القديمة.

- مقر قسم شرطة مصر القديمة.

وطالبت الهيئة، من يهمهم الأمر، بالاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم ولذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط.

وأضافت الهيئة، أن لهم الحق في الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون، وكذلك فإن للجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، خلال 4 أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف والخرائط، الحق في الطعن على تقدير التعويضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف تعتبر نهائية إذا لم يتقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.

