نقيب الفلاحين: فدان الطماطم يخسر حاليًا 100 ألف جنيه

كتب- محمد سامي:



قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قفص الطماطم وزن 25 كجم يُباع حاليًا في الأرض بـ50 جنيهًا بما يعادل 2 جنيه لكل كيلو طماطم، وإن إنتاج فدان الطماطم لهذه العروة 800 قفص تقريبًا بما يعادل 40000 ألف جنيه في حين أن تكلفة زراعة وجني فدان طماطم تصل إلى 140 ألف جنيه.



وأضاف "أبو صدام"، في بيان اليوم، أن انهيار أسعار الطماطم مع ارتفاع تكلفة زراعتها ومع تراكم خسائر الفلاحين في ظل نظام زراعي عشوائي سيؤدي إلى أزمات كبيره في العروات القادمة أقلها عدم استقرار الأسعار وأخطرها عزوف المزارعين عن زراعة الطماطم.



وأكد أن سبب انخفاض أسعار الطماطم حاليًا، هو زيادة مساحات زراعة الطماطم في هذه العروة على غير المتوقع بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي زادت معدلات نضج الثمار مما نتج عنه زيادة المعروض في الأسواق في ظل ارتفاع تكلفة التخزين وعدم إمكانية استيعاب مصانع الصلصه لفائض الإنتاج مع قلة الكميات المصدرة للخارج.



وناشد "أبو صدام"، الحكومة، سرعة التدخل لإنقاذ مزارعي الطماطم من الخسارة حيث تصل خسارة 10 فدادين من الطماطم إلى مليون جنيه.



اقرأ أيضًا:

