20 صورة جوية للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2)

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، كجزء من خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، في إطار جهود الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المواصفات الأساسية للمشروع

- يقام على مساحة تقدر بـ 776 ألف م².

- يضم رصيفًا بحريًا بطول 1100 متر وبعمق 17 مترًا.

- الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100% بواسطة شركات وطنية متخصصة.

- بدء تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة.

الطاقة الاستيعابية للمحطة

- استقبال نحو 2 مليون حاوية سنويًا.

- تداول بضائع عامة تقدر بـ 7 ملايين طن سنويًا.

الأهمية الاستراتيجية

يعد تنفيذ المحطة جزءًا من مشروع الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد أهم الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر.

وتمثل المحطة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وتخدم الأنشطة التعدينية في المثلث الذهبي، إلى جانب دعم عمليات التصدير والاستيراد.

وتسهم في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية.

وتدعم خطة تعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر ربط ميناء سفاجا بمسار القطار الكهربائي السريع (الخط الثالث)، مما يخفف الضغط على الطرق خاصة بمحافظات الصعيد (قنا – أسيوط – الأقصر – أسوان).

التعاون الدولي

سبق أن تم توقيع العقد النهائي الخاص ببناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وصيانة المحطة، ضمن خطة وزارة النقل للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بهدف ضمان أعلى مستويات الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، وتعزيز دور مصر في جذب التجارة وخطوط الملاحة الدولية.

