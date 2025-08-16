صور.. بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بأسوان

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بمحافظة أسوان، بعد إعادة إنشائها بتكلفة استثمارية بلغت 482 مليون جنيه، وذلك في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وتم بالفعل إجراء أولى العمليات الجراحية داخل المستشفى، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي أسوان والمناطق المجاورة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المستشفى تُعد سابع مستشفى متعدد التخصصات يتم تشغيله في أسوان، لتنضم إلى شبكة تضم 9 مستشفيات تعمل حاليًا لخدمة المواطنين، من بينها مستشفيات كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة التخصصي، وأبو سمبل الدولي، إضافة إلى المستشفيات التخصصية كمستشفى الرمد ومركز أورام أسوان.

وأشار "السبكي"، إلى أن المستشفى أُنشئت على مساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، ويضم المبنى الرئيسي – المقام على مساحة 4100 م² من أربعة طوابق – أقسام الطوارئ والاستقبال، العيادات الخارجية، وحدات الغسيل الكلوي، الأشعة، العمليات، الرعاية المركزة، النساء والولادة، الحضانات، المعامل، بنك الدم، إلى جانب الأجنحة الفندقية المجهزة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 61 سريرًا تشمل 41 سرير إقامة داخلية، 7 أسرة رعاية مركزة، 13 حضّانة للأطفال المبتسرين، 21 سرير غسيل كلوي، و10 عيادات خارجية، إلى جانب 3 غرف عمليات بأحدث التجهيزات الطبية.

وأكد أن المستشفى تمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالصعيد، وتجسد رؤية الدولة في تنمية جنوب مصر ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، لافتًا إلى أن موقعها المتميز بين محافظتي الأقصر وأسوان يعزز من قدرتها على خدمة سكان المحافظتين والمناطق المحيطة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة، أن التشغيل التجريبي للمستشفى يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية في محافظات الصعيد، مشددًا على أن جميع التجهيزات مطابقة للمعايير العالمية بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفعّالة، على أن يتم الانتقال إلى التشغيل الكامل قريبًا بعد استكمال مرحلة التجريب.

يذكر أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان بدأ في الأول من يوليو 2025، لتكون آخر محافظات المرحلة الأولى وثاني محافظات الصعيد تطبيقًا للمنظومة.

