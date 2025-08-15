إعلان

طقس الغد.. انكسار الموجة شديدة الحرارة واضطراب الملاحة

09:21 م الجمعة 15 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 16 أغسطس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء إذ يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وتابعت الأرصاد: بالإضافة إلى شبورة مائية من8:4 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه .

وأشارت الأرصاد إلى توقعاتها بسقوط أمطار رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر .

455

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة
