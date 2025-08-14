كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، احتفالية كبرى بقاعة المؤتمرات بالمعهد القومي للأورام بمناسبة اعتماد معملي الوراثة الخلوية (Cytogenetics) والمناعة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد، وحصولهما على شهادتي الاعتماد الدولي من كل من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) والمنظمة الدولية لاعتماد المعامل (ILAC)، وذلك وفقًا للمواصفة الدولية ISO 15189:2022 ولمدة ثلاث سنوات، بحضور نخبة من قيادات الجامعة والقطاع الطبي.

أكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة القاهرة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية في الخدمات الطبية والمعملية، موضحًا أن اعتماد المعملين دوليًا سيسهم في رفع دقة التشخيص وتحسين نسب الشفاء لمرضى السرطان، ويمثل خطوة مهمة في دعم استراتيجية الجامعة نحو التميز والريادة عالميًا.

وأشاد بجهود فرق العمل بالمعهد القومي للأورام، والدعم المقدم من وزارة التعليم العالي من خلال مشروعات تطوير وتأهيل المعامل، بما يعزز البنية التحتية البحثية والخدمية للجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد المعطي سمره، عميد المعهد القومي للأورام، أن الاعتماد الدولي يرفع من تصنيف المعهد والجامعة عالميًا، ويعزز قدرتهما على تقديم خدمات طبية ومعملية متطورة.

ولفت إلى أن المعهد يُعد من بين الأرقى في الشرق الأوسط، ويقدم خدماته لنحو 32 ألف مريض جديد سنويًا باستخدام أحدث التقنيات، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مستشفى 500 500 ستضم معامل مركزية تُعد من الأفضل عالميًا.

كما أكد الدكتور أحمد منير الصباغ، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، على عراقة جامعة القاهرة ودورها الريادي في القطاع الطبي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المعهد في تنفيذ المشروعات الخدمية والبحثية.

وفي كلمته، أشار المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى أن المجلس اعتمد حتى الآن 1050 جهة داخل وخارج مصر، وأن حصول المعهد على الاعتماد يجعله معترفًا به في 116 دولة حول العالم.

أما الدكتور أسامة جلال صقر، مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، فاعتبر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لاعتماد معامل كليات الجامعة المختلفة، بما يرفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة للمرضى.

وفي السياق نفسه، شددت الدكتورة ناهد عبد الوهاب، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، على أن المعملين يجريان أدق الفحوصات لمرضى سرطان الدم، بما يشمل تحديد الطفرات الجينية وتوجيه مسار العلاج.

وأوضحت الدكتورة بسمة الجمل، المدير التنفيذي لمعمل الوراثة الخلوية، أن المعمل يقدم خدمات مجانية لأكثر من 2000 مريض سنويًا، ويسهم في تقليص زمن إجراء الفحوصات، مما يسرّع بدء العلاج ويعزز فرص الشفاء، فضلًا عن كونه مركزًا لتدريب الكوادر الطبية.

وخلال الاحتفال، قام رئيس الجامعة بتكريم عدد من قيادات المعهد تقديرًا لجهودهم، كما قام بجولة تفقدية شملت معملي الوراثة الخلوية والمناعة، ومعمل بذل النخاع العظمي، ووحدة زرع النخاع، إلى جانب افتتاح مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمبنى الجنوبي للمعهد، والذي أُطلق عليه اسم الأستاذة الدكتورة رباب جعفر.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لرؤية جامعة القاهرة في ترسيخ معايير الجودة العالمية بالخدمات الطبية والبحثية، وتأكيدًا لدورها الريادي كمؤسسة أكاديمية تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والإقليمي.

