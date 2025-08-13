كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الربط الكهربائي تمثل جسورًا للصداقة ودعمًا للشراكة في تحقيق التنمية المستدامة بين الدول، مشيرًا إلى أن الربط مع أوروبا عبر اليونان سيجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين القارات ويعظم عوائد الطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال لقائه، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ديمتريس كوبولوزيس، رئيس مجموعة شركات "كوبولوزيس" اليونانية المنفذة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر اليونان، حيث جرى بحث مستجدات التنفيذ وخطط دعم التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

وشهد اللقاء استعراض تطورات المشروع الذي يعتمد على تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا من خلال مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مناقشة أماكن إقامة هذه المشروعات، وخطط مد خطوط نقل الكهرباء، ونتائج اجتماعات مشغلي الشبكة في مصر واليونان، وإجراءات الطرح والعروض الأوروبية، بجانب تطوير الشبكات الموحدة في البلدين لاستيعاب القدرات الجديدة.

وشدد عصمت على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي، موضحًا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع المشروعات الإقليمية ذات الصلة، وأن الدولة تمضي وفق استراتيجية واضحة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإنتاج، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويحقق المنفعة المشتركة مع الدول الشريكة.