زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث أسطوري ينتظره العالم كله

11:04 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الدكتور زاهي حواس عالم المصريات

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر له الأول من نوفمبر، سيكون حدثًا أسطوريًا ينتظره العالم بأسره.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أوضح حواس أن اختيار هذا الموعد أحدث صدى عالميًا، مشيرًا إلى أن الحفل سيشهد حضورًا كبيرًا من رؤساء وملوك العالم.

وأضاف حواس أن الاحتفال سيكون استثنائيًا لأنه سيتضمن الافتتاح الأول لقاعة توت عنخ آمون، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس السيسي سيضمن إقامة حفل عظيم وبرنامج يليق بهذا الحدث التاريخي.

زاهي حواس المتحف المصري الكبير
