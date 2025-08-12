بيان مهم من الجيزة بشأن تطوير منطقة الكيت كات- صور

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات، لمناقشة خطة تطوير كورنيش النيل بحي إمبابة، بحضور نائبة المحافظ هند عبد الحليم، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية بالمحافظة، وإضافة قيمة عمرانية وسياحية للمدن الواقعة على ضفاف النيل، بما يبرز ملامحها الحضارية ويعزز عوامل الجذب السياحي، إضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض الاجتماع التصور المبدئي لأعمال التطوير، الذي أعده المكتب الاستشاري بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، ويتضمن رؤية متكاملة لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة، باعتبارها معبرًا رئيسيًا لمدن وأحياء شمال الجيزة.

وشدد المحافظ على سرعة التنسيق بين الجهات المعنية وتوزيع المهام للانتهاء من الإجراءات الإدارية والبدء في التنفيذ الميداني، مع وضع جدول زمني محدد لمراحل المشروع والالتزام به. كما كلّف نائب المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة المستجدات، وسرعة اتخاذ القرارات، وتوفير متطلبات المكتب الاستشاري والمقيم العقاري.

حضر الاجتماع المستشاران القانونيان للمحافظة محمد جابر وهاني محمد، وممثلو صندوق التنمية الحضارية، إلى جانب وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأشرف بكر، رئيس حي إمبابة، ومديرو الإدارات المعنية، ومسؤولو المكاتب الهندسية والاستشارية.

