نادى عليه وصافحه.. وزير الشباب والرياضة يلبي رغبة شاب بعد منع الأمن له

كتب- محمد شاكر:

تصوير هاني رجب:

في لفتة إنسانية، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجبر خاطر شاب قام الأمن بمنعه من الوصول إلى الوزير ومصافحته.

وأثناء دخول "صبحي"، لحضور مهرجان إبداع، المقام حاليًا على مسرح الجلاء، حاول أحد الشباب مصافحة الوزير إلا أن أمن المهرجان والمنظمين قاموا بمنعه، من الوصول للوزير، وعندما شاهده الوزير طلب بشكل شخصي السماح للشاب بالوصول إليه، مرحبًا به والتقط معه عددا من الصور التذكارية.