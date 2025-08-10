إعلان

نادى عليه وصافحه.. وزير الشباب والرياضة يلبي رغبة شاب بعد منع الأمن له

10:19 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    وزير الشباب والرياضة يلبي رغبة شاب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

تصوير هاني رجب:

في لفتة إنسانية، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجبر خاطر شاب قام الأمن بمنعه من الوصول إلى الوزير ومصافحته.

وأثناء دخول "صبحي"، لحضور مهرجان إبداع، المقام حاليًا على مسرح الجلاء، حاول أحد الشباب مصافحة الوزير إلا أن أمن المهرجان والمنظمين قاموا بمنعه، من الوصول للوزير، وعندما شاهده الوزير طلب بشكل شخصي السماح للشاب بالوصول إليه، مرحبًا به والتقط معه عددا من الصور التذكارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف صبحي مصافحة شاب للوزير وزير الشباب والرياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟