إعلان

رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

07:23 م الأحد 10 أغسطس 2025

خالد عبدالعزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ورشة العمل التدريبية المتخصصة التي تنظمها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، يوم الثلاثاء المقبل، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، والتي تحمل اسم رائد الإعلام العربي الكبير فهمي عمر، إقبالًا شديدًا من الوسط الصحفي، للمشاركة فيها، حيث سجّل نحو 60 صحفيًا رغبتهم في المشاركة خلال ساعة واحدة فقط من فتح باب التسجيل، رغم أن الطاقة الاستيعابية المقررة للورشة تبلغ 35 مشاركًا فقط.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين، لعقد الورشة على أكثر من يوم، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من النقاد الرياضيين لحضور فعالياتها، ويعكس في الوقت ذاته متانة العلاقة بين المجلس والرابطة وحرصهما على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلام الرياضي في مصر.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للإقبال الكبير من الصحفيين، وتأكيدًا على التزام المجلس والرابطة بتطوير قدرات الكوادر الإعلامية، وتزويدهم بمهارات التحليل الرياضي الاحترافي بما يتماشى مع المعايير المهنية العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبدالعزيز الأعلى للإعلام الإعلام الرياضي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟