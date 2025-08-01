استمرار انكسار الموجة الحارة.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.

وأشارت "الأرصاد"، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد، وظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة سيكون شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ورطب على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

وقالت، إن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تصل سرعتها إلى 50 كم/س، مما يسبب اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 والمحسوسة 36، الصغرى 25

شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 40، الصغرى 27

جنوب الصعيد: الأعلى حرارة، العظمى 40 والمحسوسة 42، الصغرى 29

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