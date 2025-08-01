أمطار متفرقة وسحب منخفضة.. تعرف على طقس الأسبوع الأول من شهر أغسطس

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة، إلى الأربعاء 06 أغسطس 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (31:30)، القاهرة الكبرى والوجه البحرى (34)،(35) ، شمال الصعيد (35: 38).

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مالية من 8:4 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة يوم السبت على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبا علي مناطق من (حلايب شلاتين) على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء من السبت إلى الأربعاء، مما يساعد علي تلطيف الأجواء ليلاً، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.