كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية من أهم النظم التعليمية الحالية؛ حيث إنها تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة إلكترو مصر، عبر "فيسبوك"، أن المميزات التي يحصل عليها الطالب كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- شهادة معتمدة من شنيدر إلكتريك مصر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أوتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط التقديم لمدرسة إلكترو مصر

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- ألا تزيد سن المتقدم على 18 عامًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة إلكترو مصر

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة استمارة النجاح، شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة).

- صورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- حافظة مستندات.

اقرأ أيضًا:

عبد اللطيف أمام البرلمان: لا صلاحيات مطلقة لوزير التعليم في القانون الجديد

شروط التحويل بين المدارس 2026..تعرف على جميع التفاصيل

قرار عاجل من "التعليم" بشأن مصروفات المدارس الرسمية