منال عوض: تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة للتدريب، حول أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها المركز خلال شهر يونيو 2025، في إطار الاستعداد لتنفيذ الخطة التدريبية السنوية الجديدة للعام المالي 2025/2026.

وأكدت الوزيرة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية، وتنمية قدراتهم الوظيفية والقيادية، وبناء صف ثانٍ من القيادات المؤهلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شهر يونيو شهد زخمًا كبيرًا من الأنشطة، وعلى رأسها إجراء لجان المقابلات الشخصية واختبارات تحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية المتخصصة، المدرجة ضمن خطة المركز، بالإضافة إلى تقييم برامج المسار الوظيفي النوعية، بإشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين، من بينهم اللواء د. رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وعدد من سكرتيري عموم المحافظات، وقيادات محلية وأكاديمية بارزة.

وشددت منال عوض، على حرص اللجنة العليا للتقييمات على تعزيز الانضباط وترسيخ مبدأ الجدارة والاستحقاق، من خلال تطبيق معايير تقييم شاملة تراعي الكفاءة الفنية، والقدرات القيادية، والاستعداد المهني، بما يواكب رؤية الوزارة ورسالة مركز سقارة في إعداد قيادات محلية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات فعّالة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري أن المركز شهد خلال يونيو تنفيذ اختبارات ومقابلات لمجموعة من البرامج النوعية، من بينها:

- برنامج "تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني"، الموجه للمرشحات لتولي مناصب قيادية بالمحافظات.

- برنامج "إعداد خبير واستشاري تدريب للمحليات"، المخصص لخريجي برامج إعداد المدربين.

- برنامج "إعداد رئيس قرية"، وبرنامج "إعداد رئيس مركز/مدينة/حي".

- برنامج "صيانة الحاسب الآلي وشبكات ونظم التشغيل".

- برنامج "استخدام اللغة الإنجليزية في الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي".

- برنامج "تنمية مهارات استخدام الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل".

- برنامج "إدارة المشروعات PMP وAGILE"، ويستهدف العاملين في قطاعات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والإدارة الهندسية.

- برنامج "تأهيل رئيس إدارة مركزية".

وأشار الجوهري إلى أن مركز سقارة يعمل وفق استراتيجية مؤسسية تركز على الانتقاء العلمي للكفاءات، وتصميم برامج تدريبية عملية وتطبيقية تحقق أقصى استفادة على أرض الواقع، مع التوسع في تطبيق اختبارات تحديد المستوى لقياس احتياجات المتدربين بدقة وضمان مواءمة البرامج لهم.

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