وزير السياحة والآثار يكشف سبب توقف المشاريع الأثرية

كتب- محمد لطفي:

علق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ما طرحه المشاركون في الجلسة الأولى من المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار تحت عنوان "الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال كلمته، أكد "فتحي"، أنه لا يمكن إيقاف التطور التكنولوجي في مجال الآثار، ولكي تواكب الوزارة هذا التطور لا بد من إعداد البشر للتعامل مع التكنولوجيا وأن تكون هناك استثمارات.

وتساءل "فتحي": كيف نعد الأثري للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأثري؟ مشيرًا إلى أن تحليل البيانات الأثرية والسياحية المصرية عندما نحتاج إليها نأخذها من الخارج، لأن لديهم أدوات قادرة على التحليل الجيد بعد أن أسسوا الكثير من المواقع التي تعطي الكثير من المؤشرات على عكس منظومتنا التي تكتفي بالشكاوي فقط دون التحليل العلمي.

وتابع: أغلب المشاريع الأثرية سواء في الوزارة أو الأكاديمية تفشل، لأنها ليس لديها استدامة مالية، وتقف في منتصف الطريق، مؤكدًا ضرورة أن يتم النظر في هذه الأمور بنظرة أعمق بشكل علمي، مشددًا على أهمية تنمية مهارات العنصر البشري بالآثار.

