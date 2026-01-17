كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 116562 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1011 سائقًا تبين إيجابية 36 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار حملاتها على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الوزارة خلال نفس الفترة من ضبط 619 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب بشكل مخالف، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 96 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والمحكوم عليهم.