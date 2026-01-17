إعلان

دفاع محمد عبدالعاطي في الاستئناف على حكم حبسه: موكلي يوتيوبر وليس تيك توك

كتب : أحمد عادل

12:44 م 17/01/2026

محمد عبد العاطي

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع البلوجر محمد عبدالعاطي خلال جلسة نظر استئنافه على حكم حبسه سنتين في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.

وطالب دفاع المتهم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه.

ودفع الدفاع بأن موكله يقدم محتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ولا يظهر في بثوث مباشرة على تطبيق "تيك توك" على غرار بعض صناع المحتوى الآخرين.

وأضاف أن المحتوى الذي يقدمه موكله مصنف +18، وتمت الموافقة عليه من "يوتيوب" وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد عاقبت صانع المحتوى محمد عبدالعاطي بالحبس سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامه بنشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام تلك المنصات.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة المتهم للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه بإنشاء حسابات إلكترونية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بث من خلالها مقاطع تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة تخالف القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

واستندت النيابة العامة إلى اتهامات المتهم بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وأحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه.

محكمة الاستئناف الاقتصادية محمد عبدالعاطي

